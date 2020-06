Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Geogenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am Dienstag zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr wurde der Kia eines 69-Jährigen auf Unbekannte Art und Weise beschädigt. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit in der Straße "Schöne Aussicht". Bei dem Schaden handelt es sich um einen ca. 1m langen Kratzer an der hinteren, rechten Seite. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täterschaft machen können (Telefonnummer: 03621-7811124 und Hinweisnummer 0136397/2020). (db)

