Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Windschutzscheibe beschädigt

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag kam es zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an dem Rover einer 67-Jährigen am Nordplatz. Der oder die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand auf die Windschutzscheibe und beschädigten sie auf die Weise. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern machen können (Telefonnummer 03691-261124 und Hinweisnummer 0136899/2020). (db)

