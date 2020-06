Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwoch 13.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zugang zu einem Haus in der Stedtfelder Straße, begaben sich in den Kellerbereich und brachen dort einen Kellerverschlag auf. Anschließend wurde ein Trekking-Bike aus dem Keller der 37-jährigen Geschädigten entwendet. Das Fahrrad ist von der Marke Cube, blau-orange und hat einen Wert von 1200 Euro. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern machen können (Telefonnummer 03691-261124 und Hinweisnummer 0136733/2020). (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell