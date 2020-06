Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung im Bus

Gotha (ots)

Gestern Abend kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Linienbus im Stadtgebiet Gotha. Gegen 19.40 Uhr stieg ein 31-Jähriger am Coburger Platz in den Bus ein und wurde in einen Streit mit einem Unbekannten verwickelt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Grund das Nichtragen des Mund-und Nasenschutzes gewesen sein. Der Unbekannte schlug dem 31-Jährigen ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Geschädigte stand unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizei Gotha sucht Zeugen zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0135939/2020. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell