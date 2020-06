Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug erfolglos

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Eine 84-Jährige hat gestern Nachmittag alles richtig gemacht und dreisten Trickbetrügern am Telefon nicht nachgegeben. Die Unbekannten riefen mehrfach bei ihr an und gaben vor, ihre Enkelin in einer Notlage zu sein. Sie verlangten 40.000 Euro nach einem angeblichen Verkehrsunfall. Die Seniorin beendete jeweils das Gespräch und informierte ihre Angehörigen. Diese verständigten die Polizei. Es kam zu keinem finanziellen Schaden für die Betroffene. (ah)

