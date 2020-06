Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorsicht - Unbekannte bieten Dachdeckerarbeiten

Ernstroda (Landkreis Gotha) (ots)

Fünf Unbekannte erschienen gestern gegen 10.00 Uhr an einem Privatgrundstück in der Straße am Zipfel. Sie boten an, für eine Gegenleistung von 800 Euro ein Garagen- und Hausdach neu zu decken. Obwohl die Hausbesitzer mehrfach ablehnten, gestanden sie den Unbekannten jedoch eine Inaugenscheinnahme des Dachs zu. Dies nutzten die Unbekannten und deckten das Garagendach komplett ab. Die Hausbesitzer verlangten von den Unbekannten, dass sie zumindest das restliche Garagendach zudecken und den Ort verlassen. Die Männer entfernten sich mit einem blauen Transporter mit polnischen Kennzeichen in unbekannte Richtung. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Angaben zu den fünf Unbekannten machen können und warnt gleichzeitig davor, derartige Türgeschäfte abzuschließen oder sich bedingt auf Gespräche einzulassen. Blocken Sie diese Art von Kontaktaufnahmen ab und/oder rufen Sie die Polizei. (ah)

