Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt - Zeuge gesucht

Arnstadt (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen zu einer Beschädigung eines Pkw in Arnstadt. Ein 69-Jähriger stellte am Samstag, den 23.05.2020, gegen 11.30 Uhr seinen braunfarbenen Honda CR-V auf einem Baumarkt-Parkplatz in Arnstadt, Ichtershäuser Straße ab. Als er gegen 12.00 Uhr zurückkehrte, beobachtete er, wie ein unmittelbar gegenüber abgestellter weißer Transporter mit Gipskartonplatten beladen wurde. Er fuhr zunächst nach Hause und stellte dort diverse Schäden an seinem Fahrzeug fest, die sehr wahrscheinlich beim Verladen der Gipskartonplatten entstanden sind. Es werden Zeugen gesucht, die den Transporter/Fahrer oder den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0135638/2020 entgegengenommen. (ah)

