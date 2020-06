Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Endstation Blutentnahme

Wartburgkreis (ots)

Gestern Nachmittag endete die Fahrt für zwei Fahrzeugführer mit einer Blutentnahme im Krankenhaus. In Ifta wurde ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer In der Silbergrube positiv auf Betäubungsmittel getestet. In Wutha-Farnroda wurde ein 41-jähriger KIA-Fahrer in der Ringstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und jeweils die Weiterfahrt untersagt. (ah)

