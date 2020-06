Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf die Gegenspur geraten

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen befuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer die Reinhardsbrunner Straße in Richtung Stadtzentrum. Im Kurvenbereich beim Krankenhaus geriet er in einer Rechtskurve zu weit nach links und kam dadurch auf die Gegenfahrspur. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mitsubishi (w/21) und der 47-Jährige verlor die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. Er stürzte, verletzte sich leicht und wurde nach nebenan in das Krankenhaus gebracht. (ah)

