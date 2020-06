Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 70-Jähriger verursacht unter Alkohol zwei Unfälle

Gotha (ots)

Gestern Abend, gegen 18.00 Uhr, fuhr ein 70-Jähriger mit seinem VW im Stadtgebiet von Gotha. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der VW in der Großen Fahnenstraße nach links auf den Gehweg. Beim Zurücklenken stieß er gegen einen parkenden Skoda. Anschließend entfernte sich der Mann pflichtwidrig vom Unfallort. Als der 70-Jährige weiter die Straße 'Schützenberg' befuhr, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Dieses beschädigte er und verließ erneut pflichtwidrig den Unfallort. Durch die Kollisionen beschädigte sich der 70-Jährige seinen VW so stark, dass er auf der L 1030, in Richtung Goldbach, zum Stehen kam und nicht mehr weiterfahren konnte. Ein Atemalkoholtest mit dem Mann ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht sowie Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der VW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mwi)

