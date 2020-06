Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gestern Nachmittag zwischen 13.00 Uhr und 14.15 Uhr einen VW Transporter, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße 'An der Karlskuppe' stand. Am Transporter entstand ein massiver Frontschaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zum Verursacher und dessen Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0134671/2020 entgegen. (mwi)

