Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Transporter kommt von Fahrbahn ab

Pferdsdorf (Wartburgkreis) (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr gestern, gegen 15.00 Uhr, mit seinen Renault-Transporter die L 1021, aus Richtung Eisenach kommend. In einer Linkskurve kam der Transporter aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt in einer angrenzenden Böschung zum Stehen. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Straße war für die Bergung kurzfristig gesperrt. (mwi)

