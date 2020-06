Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle in der Friedrichrodaer Straße. Der oder die Täter entwendeten Sicherungen und Schaltungen aus einem Sicherungskasten im Wert von ca. 1.300 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die während des letzten Wochenendes in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Informationen zum Verbleib der Gegenstände geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0134570/2020 entgegengenommen. (mwi)

