Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rasentraktoren entwendet - Zeugen gesucht

Großliebringen (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom Samstag, 07.00 Uhr, bis heute Morgen, 07.00 Uhr, den Geräteschuppen des Sportvereins in der Straße 'Am Sportplatz' auf. Der oder die Täter entwendeten zwei Rasentraktoren und transportierten diese wahrscheinlich mit einem Fahrzeug mit Anhänger vom Tatort in Richtung Kleinliebringen ab. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um:

1. - Aufsitzmäher - Marke 'John Deere' - Farbe grün - Älteres Modell 2. - Aufsitzmäher - Marke 'Husqvarna' - Typ ' TC 138' - Farbe orange-schwarz - Neueres Modell.

Beide Rasentranktoren haben insgesamt einen Wert von ca. 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Informationen über den Verbleib der beiden entwendeten Fahrzeuge geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0134475/2020 entgegengenommen. (mwi)

