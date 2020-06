Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit schwer verletztem Radfahrer

Ilmenau (ots)

Ein 59-Jähriger befuhr heute früh mit seinem Mercedes-Transporter die Kopernikusstraße und wollte an der Einmündung zur Straße 'Am Vogelherd' geradeaus in eine Grundstückseinfahrt fahren. Er missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden 53-jährigen Fahrradfahrers. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer schwer verletzt wurde. Er musste später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Transporterfahrer blieb unverletzt. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Mercedes wurde ebenfalls beschädigt, blieb aber fahrbereit. Der 53-Jährige trug bei dem Unfall einen Fahrradhelm. (mwi)

