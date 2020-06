Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geld aus Bäckerei-Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

Stregda (Kreisfreie Stadt Eisenach) (ots)

Heute Morgen, zwischen 07.30 Uhr und 08.15 Uhr, belieferte ein Fahrer einer Bäckerei ein Pflegeheim in der Mühlhäuser Chaussee. Während sich der Mann in dem Gebäude befand, verschafften sich Unbekannte Zugang zu seinem VW Transporter und stahlen daraus eine Geldkassette mit Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder in der betreffenden Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0134092/2020 entgegengenommen. (mwi)

