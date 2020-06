Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom Samstag, 14.00 Uhr, bis heute Morgen, 07.00 Uhr, in eine Filiale eines Telekommunikationsunternehmens in der Marktstraße ein. Ob der oder die Täter etwas entwendeten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Informationen geben können (Telefonnummer 03621 - 781124, Bezugsnummer 0134155/2020). (mwi)

