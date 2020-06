Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kinder lösen Feuerwehreinsatz aus

Ilmenau (ots)

Gestern, kurz vor 18.00 Uhr, lösten drei Kinder in einem Mehrfamilienhaus in der Straße 'Am Eichicht' den Rauchmelder aus. Sie zündeten nach aktuellen Erkenntnissen in einer Wohnung eine Matratze an. Durch einen anderen Bewohner konnte das Feuer kurz darauf eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, musste jedoch nicht mehr tätig werden. Verletzt wurde niemand. Eine Gefährdung für anderen Bewohner des Hauses gab es nicht. Die Wohnung blieb bewohnbar. Es entstand Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell