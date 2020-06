Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Durch eine noch unbekannte Person wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Reifen eines Pkw Ford in der Straße "An der Goth" zerstochen. Der am Reifen und Felge entstandene Sachschaden wurde auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte beim Inspektionsdienst Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0133481/2020. (av)

