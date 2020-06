Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Samstagmittag in der Enckestraße. Ein 51-jähriger VW-Fahrer fuhr mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Enckestraße in Richtung Europakreuzung und übersah dabei einen 78-jährigen Chrysler-Fahrer, welcher die Straße mit seinem Pkw aus Richtung Mühlgrabenweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Beide Fahrer sowie eine 53-jährige Mitfahrerin im VW wurden leicht verletzt. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell