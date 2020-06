Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerstand nach Alkoholfahrt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu erheblichen Widerstandshandlungen kam es am Samstag gegen 16:30 Uhr in der Kindermannstraße durch eine 51 Jahre alte Frau. Auf Grund von Hinweisen wollte eine Streifenwagenbesatzung die Frau kontrollieren, da der Verdacht einer zuvor begangenen Fahrt unter Alkoholeinfluss mit einem Pkw VW bestand. Zunächst öffnete die Frau ihre Wohnungstür nicht und als sie es dann doch tat, wurden die Polizisten sofort attackiert und beleidigt. Mit Hilfe weitere Einsatzkräfte konnte die Frau schließlich überwältigt und zum Inspektionsdienst Gotha gebracht werden. Ein durchgeführter passiver Atemalkoholtest ergab ein positives Ergebnis, so dass eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Nachdem sich die Frau beruhigt hatte, konnte sie die Dienststelle am frühen Abend wieder verlassen. Bei dem Einsatz wurden neben der 51-Jährigen auch drei Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen die Frau wird nun u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt. (av)

