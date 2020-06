Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss gefahren

Brüheim - Landkreis Gotha (ots)

Am 13.06.2020 kontrollierten Beamte der Landespolizeiinspektion Gotha gegn 20.30 Uhr in der Friedrichswerther Straße einen Pkw VW. Während der Kontrolle konnte durch einen Drogenvortest festgestellt werden, dass der 21-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Amphetamin/Methamphetamin stand, so dass mit ihm im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei positivem Ergebnis erwartet den Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell