Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Agrargenossenschaft - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in eine Agragenossenschaft in der Hellwigstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den oder die Täter eine Baumaschine geöffnet, die auf dem Außengelände abgestellt war. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder andere sachdienliche Information geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0133487/2020. (anh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell