Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Pkw in Straßengraben gefahren

Ilmenau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, in der Nacht von Samstag zu Sonntag, in der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau kamen Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau zum Einsatz. Hierbei fuhr ein 22-Jähriger aus Ilmenau aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw Suzuki Swift in einen Straßengraben. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie mindestens drei Personen danach den Pkw und schließlich den Tatort verließen. Der Unfallverursacher wurde schließlich wenige Zeit später ermittelt und festgestellt. Da der 22-Jährige zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte die Anordnung und Durchführung einer Blutentnahme im Krankenhaus. An seinem Pkw entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk)

