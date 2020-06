Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtige Ladendiebin gestellt

Eisenach (ots)

Am Samstag gg. 7:30 Uhr wurde der Polizei eine Ladendiebin in einem Netto-Markt in Eisenach gemeldet. Die junge Frau konnte sich nicht ausweisen. Die eintreffenden Beamten bemerkten noch vor dem Markt eine junge Frau, welche offensichtlich flüchten wollte, als sie Polizeibeamten bemerkte. Sie wurde durch die Polizeibeamten gestellt. Ein hinzukommende Verkäuferin bestätigte, dass es sich bei der Frau um die Ladendiebin handelte. Diese war im Büro des Marktes und sprang in einem unbeobachteten Moment aus dem Fenster. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde anschließend durch die Polizei festgenommen. Die 21 jährige Frau aus dem Bereich Gotha versuchte Waren im Wert von ca. 17 Euro zu stehlen. Ihre Personalien wurden festgestellt und Anzeige erstattet. Durch den Markt wurde ein Hausverbot ausgesprochen.

