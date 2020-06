Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Creuzburg / Eisenach (ots)

Am Freitagabend wurde gg. 20:15 Uhr eine Fahrzeugführerin in der Bahnhofstraße in Creuzburg kontrolliert. Die Polizeibeamten bemerkten Anzeichen, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die junge Frau muss sich nun wegen Fahren unter Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Am Samstag wurde um 23:45 Uhr in Eisenach ein Pkw mit ausländischen Kennzeichen kontrolliert. Der ungarische Fahrer stand offensichtlich unter Einwirkung von Betäubungsmitteln. Der durchgeführte Test verlief ebenfalls positiv auf Amphetamin/Methamphetamin und auf Kokain. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige gefertigt.(anh)

