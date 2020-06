Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unterwäsche gestohlen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag entwendete eine noch unbekannte Person einen BH von einem Wäscheständer, welcher auf einem Grundstück in der Gartenstraße aufgestellt war. Der vermutlich männliche Täter konnte bei der Tatausführung fotografiert werden. Er wird auf ca. 20 bis 30 Jahre alt geschätzt und trug einen Kapuzenpullover. Bereits in der Nacht vom 18. zum 19. Juni wurde Unterwäsche von diesem Wäscheständer gestohlen. Der Wert der entwendeten Wäschestücke wird auf über 100 Euro geschätzt. Wer Angaben zum Täter machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0133003/2020 bei der Polizei in Gotha. (av)

