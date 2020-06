Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots)

Ca. 22.300 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall auf der L1028 bei Tambach-Dietharz. Ein 52-jähriger Fahrer befuhr die Straße mit seinem Lklw Mercedes Actros am Samstag gegen 4.45 Uhr in Richtung Schmalkalden. In einer Linkskurve kam das Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke sowie mit zwei Straßenbäumen. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste mit einem Abschleppdienst aus dem Straßengraben geborgen werden. (av)

