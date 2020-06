Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einnahmen gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Einnahmen in Höhe eines unteren vierstelligen Bargeldbetrags entwendete ein noch unbekannter Täter am Samstagmorgen aus einem Lieferfahrzeug eines Geschäfts in der Mariengasse. Während der Fahrer Ware in den Laden brachte bestieg eine unbekannte Person das Führerhaus, nahm die Tageseinnahmen an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell