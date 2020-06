Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter nach Sachbeschädigung verfolgt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Weil er zuvor in der Innenstadt von Gotha ein Graffito angebracht haben soll, wurde am Freitagabend gegen 22.15 Uhr ein 34-jähriger Mann durch drei andere Männer im Alter von 25 bis 47 Jahren verfolgt und schließlich in der Heinoldsgasse gestellt. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, in deren Folge der stark alkoholisierte 34-Jährige von den Verfolgern körperlich traktiert wurde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte die Situation vor Ort beruhigt und Anzeigen wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen werden. (av)

