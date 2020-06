Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Krankenhaus in die Zelle

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Weil er das Medizinische Personal im Gothaer Krankenhaus beleidigte, bespuckte und auch schlug, wurde die Polizei am späten Freitagabend zur Hilfe gerufen, um den 33-jährigen Mann zu bändigen. Da sich der erheblich alkoholisierte Mann nicht beruhigen ließ und seine Aggressionen auch gegen die Polizisten richtete, wurde er in Unterbindungsgewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen den Randalierer wurde eine Anzeige gefertigt. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell