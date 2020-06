Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Eine Unfallflucht, begangen an einem VW Golf, wurde dem Inspektionsdienst Gotha am Freitag angezeigt. Der Pkw stand vom 11. Juni, 15.00 Uhr, bis zum 12. Juni, 11.30 Uhr, in der Bahnhofstraße. Durch ein noch unbekanntes Fahrzeug wurde der Wagen auf der Fahrerseite beschädigt. Zur Schadenshöhe können noch keine Anghaben gemacht werden. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte beim Inspektionsdienst Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0132662/2020. (av)

