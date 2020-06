Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter aus Keller erbeutet

Gotha (ots)

In der vergangenen Nacht, in der Zeit zwischen 02:00 Uhr bis 05:00 Uhr, drangen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Gräfenroda ein. Ziel der Beute war ein Elektro Scooter und eine Bluetooth-Box. Der Roller ist schwarz lackiert und mit blauen Streifen abgesetzt. Wer kann Angaben zu Tätern oder zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter 03677/601124 und unter der Bezugsnummer 0132968/2020 entgegen.(rk)

