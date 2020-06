Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Arnstadt (ots)

Wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die Abgabenordnung, muss sich ein 23-jähriger Ukrainer verantworten. Dieser wurde in der Nacht von Freitag zum Samstag bei einer Verkehrskontrolle in der Ohrdrufer Straße in Arnstadt, mit einem Pkw Renault Clio, festgestellt. Die weiteren Überprüfungen vor Ort ergaben, dass die amtlichen Kennzeichen, welche am Renault angebracht waren, für einen Pkw Opel Zafira zugeteilt waren. Der Renault wurde bereits im April dieses Jahres vorrübergehend stillgelegt. Somit bestand für dieses Fahrzeug keine Zulassung. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Fahrt mit dem Pkw Renault untersagt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk)

