Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbefugter Gebrauch eine Fahrzeuges

Arnstadt (ots)

Ein am gestrigen Nachmittag als gestohlen gemeldeter Pkw Mazda 5 konnte am gestrigen Abend, unweit des Wohnortes des 41-jährigen Eigentümers wieder aufgefunden werden. Der Pkw soll bereits in der vergangene Wochen vom Parkplatz des Rehestädter Weg´s in Arnstadt, samt der dazugehörigen Fahrzeugschlüssel entwendet worden sein. Letztlich konnte das Fahrzeug dem Eigentümer unbeschadet übergeben werden. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs.(rk)

