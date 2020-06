Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Ilmenau (ots)

Zu einer wechselseitig begangenen Körperverletzung im Stadtpark in die Naumannstraße in Ilmenau, wurden am Freitagabend die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau gerufen. Hierbei sollen zunächst ein 17-jähriger Ilmenauer und eine derzeit namentlich unbekannte männliche Person in einen Streit geraten sein. Das Wortgefecht endete schließlich im gegenseitigen Austeilen von Schlägen, worauf beide Männer leicht verletzt wurden. Die Fahndung nach dem zweiten Beteiligten blieb bislang erfolglos. Wer kann Angaben zu der beteiligten Person oder zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter 03677/601124 und unter der Bezugsnummer 0132773/2020 entgegen.(rk)

