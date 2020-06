Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei im Westviertel - Zeugensuche

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha sucht Zeugen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, welche sich am Freitag, 12.06.2020 gegen 21:55 Uhr in der Konstantin-Ziolkowski-Straße, in Höhe des ehemaligen "Sternchens" zugetragen hat. Trotz des Einsatzes von mehreren Funkstreifenwagen konnte nur eine beteiligte und leicht verletzte Person festgestellt werden. Weitere tatbeteiligte Personen sind flüchtig und werden gesucht. Die Aufklärung des Sachverhalts wurde durch die massive Alkoholisierung und die fehlende Mitwirkungsbereitschaft der angetroffenen Person erschwert. Wer kann Angaben zu den beteiligten Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter 03621/78-1125 zur Bezugsnummer 0132820 entgegen. (ms)

