Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pfeffersprayeinsatz auf dem Coburger Platz

Gotha (ots)

Am Freitagabend kam es um 18:40 Uhr zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Funkstreifenwagen auf dem Coburger Platz in Gotha. Auslöser hierfür war eine 58-Jährige, welche aus bisher ungeklärter Motivlage, mit einem Pfefferspray eine 36-Jährige besprühte. Durch den Sprühnebel wurden vier weitere im Nahbereich befindliche Personen, darunter ein 2-jähriger Junge, getroffen und leicht verletzt. Die Täterin wurde vor Ort von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festgehalten und an diese übergeben. Die Täterin war erheblich alkoholisiert. Alle Verletzten konnten nach ambulanter Behandlung durch die Rettungskräfte vor Ort entlassen werden.

Die Polizei Gotha sucht unter der Bezugsnummer 0132718 Zeugen, welche den Vorfall, insbesondere die Vortatphase beobachtet haben oder Angaben zur Sache machen können. Zeugen können die Gothaer Polizeidienststelle unter 03621/78-1125 erreichen. (ms)

