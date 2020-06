Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Kellerabteil - Zeugen gesucht

Geraberg (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Ohrdrufer Straße ein. Der oder die Täter entwendeten folgenden Gegenstände:

- 1x PlayStation 4 (defekt) mit 1 x Controller - 1x Samsung Tablet, weiß (defekt) - 1x Smartphone Samsung Galaxy S5, schwarz (mit Prepaidkarte) - 1x Geldkassette, silberfarben (Inhalt: Münzgeld) - 1x Ladegerät für ein E-Bike (Marke 'Bulls') - Bekleidungsstücke

Es entstand Sachschaden von über 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet habe oder Informationen zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0132278/2020 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

