Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Firmeneinbruch- Zeugen gesucht

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte begaben sich in der vergangenen Nacht auf ein Firmengelände in der Ebsdorfergrundstraße und brachen einen abgestellten Bagger sowie einen Lagercontainer auf. Es wurden vom Bagger Hydraulikschläuche und aus dem Container Werkzeuge, Baumaschinen und Schraubenkoffer entwendet. Der oder die Täter stahlen weiter die beiden Kennzeichen eines auf dem Firmengelände abgestellten Fahrzeugs. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von über 1.300 Euro. Die gestohlenen Gegenstände haben einen geschätzten Wert von über 3.000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat und dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände unter der Telefonnummer 03621 - 601124 und der Bezugsnummer 0132223/2020 entgegen. (mwi)

