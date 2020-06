Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrüger riefen an

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Mittwoch, den 10.06.2020, und am Donnerstag, den 11.06.2020, rief ein Unbekannter mehrfach bei einer 69-Jährigen an und täuschte vor, dass sie eine größere Summe Bargeld gewonnen habe. Zur Abwicklung der Auszahlung müsse die Angerufene nur selber einen gewissen Betrag an den Anrufer übermitteln. Auf diesen Trick ging die angerufene Frau nicht ein und verständigte die Polizei. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren ein und instruierte die Frau hinsichtlich weiterer Anrufe durch den Täter.

In diesem Zusammenhang rät Ihnen die Polizei:

* Machen Sie keine Zusagen am Telefon. * Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. * Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adresse, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. * Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung * Unberechtigte Lastschrifteinzüge können den Tatbestand des Betrugs gem. § 263 StGB erfüllen. Erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei.

Diese und weitere Tipps finden Sie online unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (mwi)

