Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugenaufruf

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom 09.06.2020, 19.00 Uhr, bis 10.06.2020, 05.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Grundstück am Schlossplatz. Der oder die Täter entwendeten ein graues E-Bike (Herrenrad), der Marke 'Haibike', im Wert von ca. 2.400 Euro. Wer kann Informationen zur Tat oder dem Verbleib des gestohlenen E-Bikes geben? Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0131525/2020 entgegen. (mwi)

