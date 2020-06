Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer von Fahrrad gesucht

Bild-Infos

Download

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Am 21.05.2020 wurde im Rahmen von Ermittlungshandlungen eine Fahrrad am Postplatz aufgefunden und sichergestellt. Es handelt sich um ein schwarz-beiges Dirtbike der Marke 'Bergamont', Typ 'Kiez', mit auffälliger 26-Zoll-Bereifung (beige Flanken), Rahmengröße M, in gut erhaltenem, scheinbar originalem Zustand.

Der Eigentümer oder andere Zeugen werden bei Wiedererkennung gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0114048/2020 zunächst telefonisch bei der Polizei in Ilmenau (Telefonnummer 03677 - 601124) zu melden. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell