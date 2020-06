Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Marlishausen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von gestern, 16.00 Uhr, bis heute Morgen, 07.00 Uhr, in zwei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Straße 'Am Hopfberg' ein. Nach bisherigen Erkenntnisstand wurde ein schwarzes E-Bike der Marke 'Specialised', Typ 'VADO 5.0' im Wert von ca. 4.000 Euro entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizei nimmt Informationen zum Täter oder zum Verbleib des gestohlenen Fahrrads unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0131365/2020 entgegen. (mwi)

