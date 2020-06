Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit verletztem Jungen

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 28-Jährige fuhr heute Morgen mit ihrem Honda von einem Grundstück auf die Ernst-Thälmann-Straße auf. Beim Überfahren des Gehwegs näherte sich darauf von links kommend ein 14-jähriger Junge auf seinem Fahrrad. Es kam zur Kollision, bei der sich der junge Radfahrer leicht verletzte. Er wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Honda als auch am Fahrrad entstand Sachschaden. (mwi)

