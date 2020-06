Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf der B 19

Eisenach (ots)

Eine 53-Jährige befuhr heute Morgen, kurz nach 06.00 Uhr, mit ihrem Opel die B19 aus Richtung Wilhelmsthal kommend. Nach der 'Hohen Sonne' verlor die Frau in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam im Straßengraben zum Stehen. Es wurde niemand verletzt. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die B19 war für die Zeit der Bergung kurzzeitig voll gesperrt. (mwi)

