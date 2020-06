Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Transporterfahrer unter Drogeneinfluss

Branchewinda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 33-Jähriger wurde in der vergangenen Nacht, gegen 04.20 Uhr, mit seinem Fiat Transporter in Branchewinda in Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem 33-Jährigen untersagt. (mwi)

