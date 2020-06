Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Jugendlicher

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 16.00 Uhr, beschädigte ein 17-Jähriger eine Fensterscheibe eines Sportvereins in der Beckengasse. Der Täter wurde später im Nahbereich durch Beamte der Polizei Gotha angetroffen und kontrolliert. Der augenscheinlich stark alkoholisierte junge Mann griff die Beamten bei der Kontrolle tätlich an und wurde daraufhin in Unterbindungsgewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde der 17-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl auf der Dienststelle als auch im Krankenhaus griff der Täter die Polizeibeamten wiederholt tätlich an. Im Klinikum konnte er beruhigt werden. Mehrere Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und tätlichem Angriffs wurden eingeleitet. Polizeibeamte wurden nicht verletzt. (mwi)

