Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 01.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zu einer Bäckerei in einem Einkaufsmarkt in der Oststraße. Der oder die Täter entwendeten Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Schaden wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht verursacht. Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat und dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 03621 - 781124 entgegen. (mwi)

