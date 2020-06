Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Werningsleben (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 31-Jähriger befuhr heute Morgen, gegen 08.15 Uhr, mit seinem Mazda die K4 aus Richtung Gügleben kommend. Auf regennasser Fahrbahn und wahrscheinlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Leitplanke und kam ins Schleudern. In der Folge kollidierte der 31-Jährige im rechten Straßengraben mit einem Baum. Er wurde leicht verletzt und später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand Sachschaden am Mazda in Höhe von ca. 8.000 Euro und an der Leitplanke und dem Baum in Höhe von ca. 1.500 Euro. (mwi)

